17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık koyun, dana fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş...

KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık koyun, dana fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
ABONE OL
KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık koyun, dana fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş...

"Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı, 29 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 2023 yılında kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oluyor. Peki, küçükbaş, büyükbaş kurbanlık koyun ne kadar kaç TL? İşte, ayrıntılar...

Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Dizini vazifesinin yerine getirmek isteyenler, büyükbaş ve küçükbaşın ne kadar olduğunu sorguluyor. Bu sene Kurban Bayramı 29 Haziran'da başlayıp 2 Temmuz Pazar günü sona erecek. Peki, kurbanlık koyun fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılı için yapılan tahminlere göre, ortalama bir kurbanlık koyunun fiyatı 5.000 ile 10.000 TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyatlar il ve hayvan türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

Özellikle büyük şehirlerde kurban fiyatlarının yüksek olması, vatandaşları daha uygun fiyatlı kurbanlık koyun arayışına yönlendiriyor. Bu durum da sektördeki rekabeti artırıyor.

Öte yandan, 2023 yılında kurbanlık tosun fiyatlarının 40.000 TL ile 100.000 TL arasında olması öngörülüyor. Tosun fiyatları da kurban fiyatları gibi değişkenlik gösteriyor ve hayvanın özelliklerine, sağlık durumuna ve satıldığı bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

*Düve kurbanlık fiyatı: 72.000,00 TL

*Dana kurbanlık fiyatı: 70.000,00 TL

*Deve kurbanlık fiyatı: 75.000,00 TL

*Koç kurbanlık fiyatı: 5.600,00 TL

*Koyun kurbanlık fiyatı: 4.900,00 TL

*630 Kg Dana kurbanlık fiyatı: 58.500,00 TL

*850 Kg Dana kurbanlık fiyatı: 75.500,00 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA