17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Süper Lig'in dev avcısı Fatih Tekke'li İstanbulspor

Süper Lig'in dev avcısı Fatih Tekke'li İstanbulspor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.05.2023
ABONE OL
Süper Lig’in dev avcısı Fatih Tekke’li İstanbulspor

Ateş hattından uzaklaşma mücadelesine devam eden İstanbulspor, ilk yarıdaki Beşiktaş beraberliğinin dışında son dönemde Başakşehir'i yenip, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de çelme takarak dikkat çekmeyi başardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA