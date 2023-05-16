Türkiye Yüzyılı’na yeşil ışık! Milli irade tecelli edecek





ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın

YÖNETİM ŞEKLİ DEVAM EDECEK

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Vatandaşımızın Türkiye Yüzyılı'na yeşil ışık yaktığını görmekteyiz" diye konuştu. Katılımcı ve demokratik teamüllere uygun bir seçim geçirildiğini söyleyen Aydın, şunları kaydetti: "Sandıklardan beklenildiği gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin tarihinin en büyük depremlerini yaşadığı, pandemi sonrası yüksek enflasyonun ziyadesi ile etkili olduğu bir ortamda vatandaşlarımızın çözümü istikrar, güven ve tecrübede görmüştür. Mevcut yönetim şeklini değiştirecek bir çoğunlukta hiçbir ittifaka verilmemiş mevcut düzende devam edileceği de kesinleşmiştir. ASKON olarak bu süreçte, biz de istikrar, güven ve tecrübeyi önceledik. Gönlümüz ikinci turda da bu doğrultuda sürecin nihayete ermesi üzerinedir."