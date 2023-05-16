Türkiye Yüzyılı’na yeşil ışık! Milli irade tecelli edecek
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından iş dünyasının önde gelen Sivil Toplum Örgütleri'nden (STK) ardı ardına demokrasi ve istikrar açıklaması geldi. Seçmenin 14 Mayıs’ta tercihini güven ve istikrardan yana yaptığını söyleyen iş dünyası temsilcileri, “Vatandaşın Türkiye Yüzyılı’na yeşil ışık yaktığını görüyoruz” diye konuştu.
Türkiye'nin tarihi seçimini büyük bir demokratik olgunlukla gerçekleştirdiğine vurgu yapan iş dünyası temsilcilileri, aynı olgunluk ve sağduyunun 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci turda da devam etmesi çağrısında bulundu.
Seçimlerde vatandaşların tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığını söyleyen iş dünyası temsilcileri, "Vatandaşımızın Türkiye Yüzyılı'na yeşil ışık yaktığını görüyoruz. Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde edilen kazanımların geriye gitmesine izin vermedi. Halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp, istikrar, güven ve tecrübeden yana ortaya koyduğu tavrını sürdüreceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı
ÜRETEN VE GÜÇLÜ TÜRKİYE
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, rekor seviyede katılımla gerçekleşen seçim süreci ve milletin seçimlerde gösterdiği sağduyunun, ülkemiz demokrasisinin olgunluğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Asmalı, "Milletimizin 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak esas prensibimiz; değerleri ve idealleriyle dünyaya örnek, üreten ve daima güçlü Türkiye'dir. Seçim süreci ve sonrasında, ülkemizin öncü hedeflerini hayata geçirmek için #BirveBeraber olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
MİLLİ İRADE TECELLİ EDECEK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin iradesini, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarında gösterdiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Milletimizin teveccühü ile Meclis'e seçilen milletvekillerimize başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum" ifadelerini kullandı.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç
İSTİKRAR VE GÜVEN
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "14 Mayıs'taki en büyük kazanımımız, milletimizin gösterdiği sağduyu ve demokratik olgunluk oldu. Halkımızın ikinci turu aynı vakarla tamamlayıp, istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Avdagiç, şunları kaydetti: "Düsturumuz daima 'milli üretim', 'özgür ticaret', 'daha çok ihracat ve istihdam' ile 'güçlü Türkiye'dir. Şimdi seçim sonrasını, öncü Türkiye hedeflerimiz için tahkimatın 'başlangıç noktası' yapmak amacıyla, işimize koyulacağız."
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın
YÖNETİM ŞEKLİ DEVAM EDECEK
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Vatandaşımızın Türkiye Yüzyılı'na yeşil ışık yaktığını görmekteyiz" diye konuştu. Katılımcı ve demokratik teamüllere uygun bir seçim geçirildiğini söyleyen Aydın, şunları kaydetti: "Sandıklardan beklenildiği gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin tarihinin en büyük depremlerini yaşadığı, pandemi sonrası yüksek enflasyonun ziyadesi ile etkili olduğu bir ortamda vatandaşlarımızın çözümü istikrar, güven ve tecrübede görmüştür. Mevcut yönetim şeklini değiştirecek bir çoğunlukta hiçbir ittifaka verilmemiş mevcut düzende devam edileceği de kesinleşmiştir. ASKON olarak bu süreçte, biz de istikrar, güven ve tecrübeyi önceledik. Gönlümüz ikinci turda da bu doğrultuda sürecin nihayete ermesi üzerinedir."
İSO YKB Erdal Bahçıvan
DEMOKRASİ BİRİKİMİ
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, ikinci turun tamamlanmasının ardından başta ekonomi olmak üzere Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili adımların atılmasını temenni ettiğini bildirdi. Türkiye'de yıllardan beri süregelen demokrasi birikimi ve seçim geleneğine yakışır bir olgunlukla, son derece huzurlu ve yüksek katılımlı bir seçimin başarıyla yerine getirildiğini beliren Bahçıvan, şöyle devam etti: "İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı duyarlılıkla tamamlanacağına olan inancım yüksek. Bu sürecin de olgunlukla tamamlandıktan sonra başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri ile ilgili adımların atılmasını temenni ediyorum."
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
HAİN PLANA FIRSAT VERİLMEDİ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise "Milletimiz, küresel güçlerin tezgahlarına, ekonomi üzerinden kurulan kumpaslara, algı operasyonlarına teslim olmamış, geleceğine sahip çıkmış istikrarın, kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullanmıştır" diye konuştu. Arslan, "Milletimiz, ülkemizin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için parlamentoyu kendi iradesine göre şekillendirmiş, teröre, küresel güçlerin kuklalarına, ülkemiz üzerinde hain planlar kuranlara fırsat vermemiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın etrafında kenetlenmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
BMD Başkanı Sinan Öncel
ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK
Türkiye'nin güçlü bir demokrasi geleneği olduğunu bir kez daha gördüklerini söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Seçmen büyük bir olgunlukla sandığa gidip tercihini ortaya koydu. Yeni dönemde ekonomi yönetimi için enflasyonla mücadele en önemli başlıklardan biri olacak" dedi. Öncel, organize perakende sektörü olarak enflasyonla mücadelede devlete her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
TASD Başkanı Berke İçten
ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VAR
Ayakkabı sanayicileri olarak bir an önce yeni ekonomi yönetiminin işe başlamasını beklediklerini söyleyen Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de "Çünkü acil çözüm bekleyen sorunlarımız var. Yüksek maliyetler nedeniyle ihracatta ciddi kan kaybı yaşıyoruz. Ocak-Nisan döneminde adet bazında ihracatımız yüzde 20 düştü. 500 milyon dolar cari fazlası olan bir sektörken yeniden cari açık vermeye başladık. Bu tablonun düzelebilmesi için döviz kurunun enflasyona paralel hareket etmesi büyük önem arz ediyor" diye konuştu.
TÜGİAD YKB Gürkan Yıldırım Yüksek
KATMA DEĞER İHRACATI
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Ülkelerin korumacı önlemleri ile rekabetin her geçen gün zorlaştığı bir ortamda, ülkemizin daha fazla yüksek katma değerli ürünler üreterek ihraç etmesi kaçınılmaz hal aldı. Tarım, teknoloji ve sanayide üretim maliyetlerini düşürecek, sanayicinin finansmana erişiminin kolaylaştıracak ve yüksek enflasyona karşın sabit kur uygulamasının ihracatçı üzerinde oluşturduğu yükü hafifletecek adımlara ihtiyacımız var" dedi.
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