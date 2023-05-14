Milyonlara zam müjdesi! Temmuzda maaşlar artıyor: Emekli ve memurlara enflasyon artışı ve refah payı geliyor!
Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Emekliler ve memurlar enflasyon artışı alırken, işçiler için yeni bir asgari ücret belirlenecek.
Ayrıca Temmuz ayı ile birlikte belirlenecek yeni asgari ücret özel sektör çalışanlarının ücretlerini yukarı çekecek. Ardından Ağustos ayında memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmelerde 7-8 milyon memur ve emeklinin 2024-2025 yıllarındaki zam oranları belirlenecek.
EMEKLİYE SEYYANEN ARTIŞ
Daha önce 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Şimdi 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için de kademeli bir artış söz konusu olacak.
Burada 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlardan başlamak üzere 10.000- 15.000 TL arası, 15.000-20.000 TL arası ve 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar olmak üzere değişik kesimlere farklı artışlar yapılacak. Böylece taban maaş ile daha üstünde alanlar arasında kapanmış olan makas ile ilgili düzenleme de gerçekleşmiş olacak.
MEMUR VE EMEKLİ SANDIĞI'NA REFAH PAYI
Temmuz'da zam alacak bir başka kesim ise memurlar ve Emekli Sandığı emeklileri olacak. 6 aylık enflasyona göre fark da alacak olan memurlar ve memur emeklileri için öncelikle yüzde 6 toplu sözleşme artışı yapılacak. Ardından Ocak'taki yüzde 8'lik zam oranının üzerinde oluşan enflasyon eklenecek. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 20'yi bulacak. Bunun üzerine yukarıda da anlattığımız gibi bir refah payının verilmesi de söz konusu olacak. Burada da kamu işçilerine verilen yüzde 45 oranındaki artışın bir referans olması bekleniyor.
EYT'Lİ DE YARARLANACAK
Emekliler için yapılacak enflasyon ve refah payı artışlarından EYT'liler de yararlanacak. Mart ayından itibaren Haziran'a kadar başvuran tüm EYT'lilerin Temmuz maaşlarına enflasyon artışı ve refah payı eklenecek. Temmuz'dan sonra başvuranlar açısından ise hesaplamalarda enflasyon rakamları dikkate alınacak. O yüzden direkt maaşına zam alacak olanlar Haziran ayına kadar başvuran EYT'liler olacak.
ASGARİ ÜCRET BELİRLENİYOR
Zam takviminde önemli bir yeri de asgari ücret alacak. Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanması bekleniyor. Komisyon bu toplantıda 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti de belirlemiş olacak.
Burada da enflasyon rakamlarının önemli olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrete yüzde 30-40 arasında bir artış yapılması gündemde. Bu durumda bugün 8.506 TL olan net asgari ücretin 11 bin liraya yaklaşması mümkün olacak.
SSK VE BAĞ-KURLUYA ENFLASYON ARTIŞI
Temmuz ayının üçünde açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte son 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışını ortaya koyacak. Bugüne kadar 4 aylık oran belli oldu. Buna göre yüzde 15.22'lik 4 aylık zam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olacak. 2 verinin de eklenmesiyle bu oranın yüzde 21'i geçmesi bekleniyor.
Refah payı ile birlikte rakamın yüzde 35'lere kadar çıkması hatta işçilere verilen yüzde 45 oranındaki ilk 6 aylık artışın referans olabileceği de belirtiliyor. Burada taban maaşlarda artışın olması söz konusu olacak.
ÖZEL SEKTÖRDE DEĞİŞİKLİK
Asgari ücrette yapılacak artış özel sektörde çalışan milyonlar için de önemli olacak. Taban ücretin yukarı çekilmesi tüm ücretleri yükseltecek. Ücretler genel seviyesi yükselmiş olacak ve maaşlar artacak. Geçtiğimiz yıl da yapılan asgari ücret artışının ardından tüm işyerlerinden yüzde 30'lara varan ek artışlar yapılmıştı. Bu noktada asgari ücretten vergilerin kaldırılmış olması işyerlerine çeşitli desteklerin ve teşviklerin uygulaması da devam edecek.
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