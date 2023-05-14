Milyonlara zam müjdesi! Temmuzda maaşlar artıyor: Emekli ve memurlara enflasyon artışı ve refah payı geliyor!





MEMUR VE EMEKLİ SANDIĞI'NA REFAH PAYI

Temmuz'da zam alacak bir başka kesim ise memurlar ve Emekli Sandığı emeklileri olacak. 6 aylık enflasyona göre fark da alacak olan memurlar ve memur emeklileri için öncelikle yüzde 6 toplu sözleşme artışı yapılacak. Ardından Ocak'taki yüzde 8'lik zam oranının üzerinde oluşan enflasyon eklenecek. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 20'yi bulacak. Bunun üzerine yukarıda da anlattığımız gibi bir refah payının verilmesi de söz konusu olacak. Burada da kamu işçilerine verilen yüzde 45 oranındaki artışın bir referans olması bekleniyor.