KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası halka arz kaç LOT verir, fiyatı ne kadar? Kayseri şeker ne zaman halka arz olacak? Hisse kodu...
"Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kayseri Şeker Fabrikası halka arz duyurusu yayımlandı. Merak edilen tarih belli oldu. Yatırım yapmak isteyen kişiler, "Kayseri Şeker kaç lot verir, halka arz oransal mı eşit mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, haberin detayları...
"Kayseri şeker ne zaman halka arz olacak?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz onayı alan Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi talep toplama işlemleri, üç iş günü sürecek. Yapılan duyuruya göre; şirket, talep toplama sürecinde 106 milyon TL nominal değerleri payları, 16,27 TL sabit fiyattan satışa sunuyor. Peki, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar?
KAYSE KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?
Türkiye'nin en büyük çiftçi kooperatiflerden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin uluslararası değere sahip markası Kayseri Şeker halka açılıyor. Talep toplama tarihleri de belli oldu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi halka arzı bu hafta gerçekleştiriliyor.
Kayseri Şeker'in talep toplama süreci 3 gün sürecek olup 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında pay satışı yapılacak.
KAYSERİ ŞEKER HİSSE KODU NEDİR?
Kayseri Şeker hisse kodu #KAYSE olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Kayseri Şeker talep toplama sürecinde 106 milyon TL nominal değerleri payları, 16,27 TL sabit fiyattan satışa sunacak.
Şirketin halka arzının büyüklüğü ise 1,7 milyar TL olarak açıklandı.
KAYSERİ ŞEKER KAÇ LOT VERİYOR?
Kayseri Şeker Fabrikası 106,000,000 Lot veriyor. Satılan paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak.
Olası katılım sayısına göre kişi başına düşebilecek ortalama pay adedi şu şekilde:
*1 milyon bireysel yatırımcı katılımı: yaklaşık 69 pay (1.122 TL)
*1,3 milyon bireysel yatırımcı katılımı: yaklaşık 53 pay (863 LT)
*1,5 milyon bireysel yatırımcı katılımı: yaklaşık 46 pay (747 TL)
*1,8 milyon bireysel yatırımcı katılımı: yaklaşık 39 pay (635 TL)
*2 milyon bireysel yatırımcı katılımı: yaklaşık 35 pay (570 TL)
KAYSERİ ŞEKER HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek olan Kayseri Şeker Fabrikası aracı kurum Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.
KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayseri Şeker halka arz sonuçları açıklandı.
KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kayseri Şeker'in borsada işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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