KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası halka arz kaç LOT verir, fiyatı ne kadar? Kayseri şeker ne zaman halka arz olacak? Hisse kodu...

"Kayseri şeker ne zaman halka arz olacak?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz onayı alan Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi talep toplama işlemleri, üç iş günü sürecek. Yapılan duyuruya göre; şirket, talep toplama sürecinde 106 milyon TL nominal değerleri payları, 16,27 TL sabit fiyattan satışa sunuyor. Peki, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar?