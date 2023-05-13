Kontrollü yükselmeye devam ediyor! Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 131 metreye ulaştı

Su tutma işleminde 6. ayın bitmek üzere olduğu baraj nedeniyle karayolları başta olmak üzere köyler ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yusufeli Barajı'nın Temmuz ayında elektrik üretimine başlaması planlanıyor.

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