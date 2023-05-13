Kontrollü yükselmeye devam ediyor! Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 131 metreye ulaştı
Artvin’de yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022’de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) su seviyesinin yüksekliği 131 metreye ulaştı.
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.
Baraj havzasında depolanan su miktarı bugün itibariyle 449,15 milyon metreküpe, su seviyesi 634,64 kotuna, su yüksekliği de 131.14 metreye ulaştı.
Su tutma işleminde 6. ayın bitmek üzere olduğu baraj nedeniyle karayolları başta olmak üzere köyler ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yusufeli Barajı'nın Temmuz ayında elektrik üretimine başlaması planlanıyor.
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