Rize-Artvin Havalimanı’na yoğun ilgi: 1 yılda 781 bin 65 yolcu kullandı

Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 531 uçak, dış hatlarda 2 uçak olmak üzere 533 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçen 11,5 aylık sürede toplamda 781 bin 65 yolcu kullandı.

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