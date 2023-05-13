Rize-Artvin Havalimanı'na yoğun ilgi: 1 yılda 781 bin 65 yolcu kullandı
Son dakika haberleri... Rize-Artvin Havalimanı'nı açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçen sürede toplam 781 bin 65 kişi kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 70 bin 507 yolcu kullandı.
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