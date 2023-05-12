TOKİ ’uyarlanabilir’ konut yapacak! Hükümet harekete geçti! Engelli vatandaşa engelsiz konut

Bakımı evinde yapılan bireylerin bakımını yapanlara ise evde bakım ücreti veriliyor. Ayrıca Kahramanmaraş depreminin ardından sahada etkili bir şekilde görev alan Psikososyal Destek Ekipleri (PSD), çadır ve konteyner kentlerde yaptıkları incelemeyle bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettikleri engelli bireyleri devletin kuruluşlarına yerleştirdi. Depremzede engelli vatandaşın güvenli ve sağlıklı bir ortamda bakımları sağlanmış oldu.