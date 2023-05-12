TOKİ 'uyarlanabilir' konut yapacak! Hükümet harekete geçti! Engelli vatandaşa engelsiz konut |
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2030 Engelsiz Vizyon çerçevesinde engelli vatandaşların toplumsal hayatta refaha erişmesi için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Hükümet engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ‘uyarlanabilir’ konut yapacak. Konutların içi de engelli vatandaşlara uygun biçimde tasarlanacak.
İÇ DİZAYN
TOKİ'yle işbirliği yapılarak konut tasarımları engelli vatandaşın yaşam kolaylığına göre yapılacak. Şehirler engelli vatandaşın kolayca sosyal işlerini halledebilecekleri bir alana dönüştürülürken, konutlar da engel durumuna göre uyarlanabilir bir şekilde tasarlanacak.
Uyarlanabilir konutlarla evin içerisi engelli vatandaşın engel durumuna göre ayarlayabilecekleri bir tasarıma sahip olacak. Konutlarda temel tasarım ilkesi olan "uyarlanabilirlik" sağlanacak ve düşük gelirlilere uygun ödeme koşullarıyla konut sunulmasına yönelik gerçekleştirilen projeler ülke genelinde yaygınlaştırılacak.
ÇAĞ ATLATAN ENGELLİ HİZMETLERİ
Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engelli vatandaşların iş, eğitim ve sosyal hayatın her kademesinde yer alması için gerçekleştirdiği politikalardan olan E-KPSS'yle toplam 67 bin 985 engelli vatandaşı kamuya atadı.
Engelli bireylerin birine bağımlı kalmadan hayatını sürdürebilmesi için yeni alanlar açan Bakanlık, engelli aylıklarına da düzenleme yaparak refahını sağladı. Aylıklara yapılan son zamla bin 595 lirayla 2 bin 392 lira arasında belirlendi. Bakanlık, Türkiye'de bir ilk olan Evde Bakım Hizmeti'yle engelli bireylerin kendi evlerinde bakımının yapılmasını sağladı.
Bakımı evinde yapılan bireylerin bakımını yapanlara ise evde bakım ücreti veriliyor. Ayrıca Kahramanmaraş depreminin ardından sahada etkili bir şekilde görev alan Psikososyal Destek Ekipleri (PSD), çadır ve konteyner kentlerde yaptıkları incelemeyle bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettikleri engelli bireyleri devletin kuruluşlarına yerleştirdi. Depremzede engelli vatandaşın güvenli ve sağlıklı bir ortamda bakımları sağlanmış oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Seçim yasakları hangi gün bitecek 2023?
- SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?
- MİLLET İTTİFAKI OY ORANLARI 2023! Millet İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il ilçe genel seçim sonuçları
- Yalı Çapkını neden yok? 12 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?
- YENİDEN REFAH PARTİSİ 2023 OY ORANLARI! Yeniden Refah Partisi milletvekili sayısı kaç oldu? 14 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il ilçe seçim sonuçları
- Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...
- CHP 2023 OY ORANLARI! Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayısı kaç oldu? 14 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il ilçe seçim sonuçları
- EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...
- Yalı Çapkını yeni bölüm STAR TV CANLI İZLE! 12 Mayıs Yalı Çapkını 32. bölüm FULL HD kesintisiz tek parça canlı izle!
- ESENYURT 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SULTANGAZİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- BAŞAKŞEHİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?