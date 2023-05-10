Dev projede tarih netleşti! Mesafe 3 dakikaya düşecek
Bursa'nın Orhaneli ilçesini kent merkezine bağlayan yolda ulaşımı kolaylaştıracak 2 bin 36 metrelik Doğancı Barajı Tüneli'nin yıl sonunda açılması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu tünelin yapılması, devamında planladığımız diğer yatırımların hayata geçmesiyle burada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Bursa’yı beraberce inşa edeceğiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bursa'dan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğancı Barajı Tüneli'nin inşaatında incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından açıklama yapan Varank, Bursa'nın dağ bölgesindeki ilçelerini ziyaret ettiğini, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'ta vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Doğancı Barajı Tüneli'nin inşaatında incelemelerde bulunduklarını belirten Varank, "Bu tünel, Bursa'nın dağ bölgesi için oldukça önemli. Hem seyahat sürelerini kısaltması hem de seyahat konforunu artırması bakımından buradaki vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak bir proje. 2 kilometre uzunluğundaki bu tüneli, hedeflediğimizden biraz daha geç bir sürede bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Gerek pandemi gerek zemindeki sıkıntılar sebebiyle hedeflerimizi biraz şaşırdık. İnşallah bu senenin sonunda bu tüneli açmayı, vatandaşlarımızın bu tüneli kullanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, dağ bölgesinin ekosistemi ve ekonomik aktiviteleriyle Bursa için önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu tünelin yapılması, devamında planladığımız diğer yatırımların hayata geçmesiyle burada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Bursa'yı beraberce inşa edeceğiz. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi olacağız. İnşallah 2023 yılı sonunda Doğancı Barajı Tüneli'nin de açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun."
Kütahya ve Balıkesir aksında Orhaneli'yi Bursa'ya bağlayan yolda yer alan Doğancı Barajı Tüneli, 2 bin 36 metre uzunluğa sahip. Doğancı Barajı'nın yolu daraltması nedeniyle başlatılan proje, bölgenin kronik bir sorununu çözüme kavuşturacak. Tünelin açılmasıyla ulaşım süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. Hattın devreye alınmasıyla yıllık yaklaşık 14 milyon liralık tasarruf sağlanacak.
İnceleme gezisinde Bakan Varank'a AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da eşlik etti.
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