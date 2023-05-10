Dev projede tarih netleşti! Mesafe 3 dakikaya düşecek

Bakan Varank, dağ bölgesinin ekosistemi ve ekonomik aktiviteleriyle Bursa için önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tünelin yapılması, devamında planladığımız diğer yatırımların hayata geçmesiyle burada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Bursa'yı beraberce inşa edeceğiz. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi olacağız. İnşallah 2023 yılı sonunda Doğancı Barajı Tüneli'nin de açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun."