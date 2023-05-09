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Akkuyu NGS'nı̇n 3'üncü ünitesinde yeni gelişme

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Akkuyu NGS’nı̇n 3’üncü ünitesinde yeni gelişme

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3’üncü ünitesine, güvenlik sisteminin önemli unsurlarından olan iç koruma kabının (İKK) üçüncü katmanı kuruldu. Bu katman, boru hatlarını ve santralin işletme aşamasında nükleer reaktör üzerinde bakım işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan kutup vincini destekleme görevini üstleniyor.

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