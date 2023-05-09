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700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar? 4D'li işçilerin Ocak ve Mart maaş farkları ne zaman yatacak? Kamu Çerçeve Protokolü...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar? 4D’li işçilerin Ocak ve Mart maaş farkları ne zaman yatacak? Kamu Çerçeve Protokolü...

"700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu İş Sözleşmesi için görüşmelerde sona gelinmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranını açıklayacak. Peki, 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar? 4D'li işçilerin maaş farkları ne zaman yatacak? Kamu Çerçeve Protokolü...

"700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar? 4D'li işçilerin maaş farkları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. konuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.30'da Beştepe'de kamu işçilerine verilecek zammı açıklayacak. Peki, 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar? 4D'li işçilerin maaş farkları ne zaman yatacak? Kamu Çerçeve Protokolü...

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da yapılması beklenen açıklamayla kamu işçilerinin zam oranını duyuracak.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ

Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif etmişti. İşçi temsilcileri bunu yeterli bulmadıklarını, iyileştirme istediklerini açıklamışlardı.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

Toplu sözleşmeyle kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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