Engeller kaldırıldı, meslek liseleri coştu! 2022’de 2 milyar 357 milyon lira gelir elde ettiler

HEM OKUYORLAR HEM MAAŞ ALIYORLAR

Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran her bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık 2 bin 550 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti 4 bin 260 liraya yükseliyor. Ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor ve tüm öğrenciler, iş kazalarına karşı sigortalanıyor. Meslek liseleri ile sanayinin bütünleşmesi sağlanırken aynı zamanda sanayideki teknik eleman yokluğunun önüne geçiliyor. Maden teknolojisinden muhasebeye, tarımdan yiyecek ve içecek hizmetlerine kadar 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı sunan kurumlarda toplam 1 milyon 376 bin öğrenci eğitim görüyor.