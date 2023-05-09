Engeller kaldırıldı, meslek liseleri coştu! 2022'de 2 milyar 357 milyon lira gelir elde ettiler
Meslek liselerine yönelik katsayı adaletsizliğinin yarattığı hasar, atılan adımlarla onarıldı. 1 milyon öğrencinin eğitim gördüğü meslek liseleri yerli üretimleriyle para basmaya başladı. 2021'de 1 milyar 162 milyon liraya ulaşan gelir, 2022'de 2 milyar 357 milyon liraya yükseldi. Salgın döneminde maske üreten meslek okulları, deprem bölgesine ise çadır, uyku tulumu ve battaniye üreterek depremzedelere ulaştırdı. AK Parti'nin yeni hedefi ise öğrenci sayısını 2 milyona çıkarmak.
28 Şubat sürecinde Uzun yıllar kat sayı engeliyle boğuşan mesleki liseler, artık bir yıldız gibi parlıyor. 28 Şubat darbecilerinin meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girişte 15 puanını yok eden katsayı zulmü, 2011'de kaldırıldı. 2021 yılında meslek lisesi öğrencilerine ücret ödenmeye başlandı.
HEM OKUYORLAR HEM MAAŞ ALIYORLAR
Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran her bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık 2 bin 550 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti 4 bin 260 liraya yükseliyor. Ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor ve tüm öğrenciler, iş kazalarına karşı sigortalanıyor. Meslek liseleri ile sanayinin bütünleşmesi sağlanırken aynı zamanda sanayideki teknik eleman yokluğunun önüne geçiliyor. Maden teknolojisinden muhasebeye, tarımdan yiyecek ve içecek hizmetlerine kadar 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı sunan kurumlarda toplam 1 milyon 376 bin öğrenci eğitim görüyor.
İYİLİK TALEBELERİ
Mesleki anlamda birçok üretime imza atan bu okullar, özellikle Türkiye'nin en zor zamanlarında gayretleriyle taktir topladı. Korona ile mücadele sürecinde dezenfektan, sabun ve maskenin yanı sıra solunum cihazı üretildi. Depremlerin ardından harekete geçen aynı talebeler, çadır, uyku tulumu ve battaniye üreterek depremzedelere ulaştırdı.
TÜM ÖN YARGILAR YIKILDI
Meslek liseleri aynı zamanda ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. 2017'de sonunda meslek liselerinin elde ettiği toplam gelir 215 bin 268 bin liraydı. Son yıllarda yapılan reformlarla meslek liseleri büyük bir dönüşüm yaşadı. Geçmişte hiçbir okulu kazanamayan öğrencilerin gittiği meslek liseleri, yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak sessiz bir devrime imza attı. 2021'de 1 milyar 162 milyon liraya ulaşan üretim geliri, 2022'de 2 milyar 357 milyon liraya yükseldi. 2023 yılı için 3,5 milyar liralık hedef konuldu.
YENİ HEDEF 2 MİLYON ÖĞRENCİ
İnsan odaklı eğitimin hedeflendiği yeni dönemde, eğitim verilen tesislerin kalitesinin artırılması amaçlanıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesi, meslek liselerine yönelik önemli adımları kapsıyor. Sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulumu yaygınlaştırılacak ve bu okuldan mezunların istihdamı özendirilecek. Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı 2 milyona yükselecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Maaşları kökten etkileyecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar? 4D'li işçilerin Ocak ve Mart maaş farkları ne zaman yatacak? Kamu Çerçeve Protokolü...
- EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri
- Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? ASHB Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
- 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri, emekli, memur...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Açık Lise 2. sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...
- TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları!
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? Sandık başkanı, üyeler, temsilciler...Sandık görevlisi sorgulama!
- Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?
- MALATYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Malatya hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...