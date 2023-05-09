Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? ASHB Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
"Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay ihtiyacı olan vatandaşlara yatırılan aile destek ödemelerinin, mayıs ayında ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? ASHB Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
"Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? ASHB Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte, aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı ve nereden sorgulanacağı araştırılıyor. Peki, Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? ASHB Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında nisan ayı ödemeleri 16 Nisan'da yapılmaya başlamıştı.
Buna göre; Mayıs ayı aile destek ödemelerinin bu ayda 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.
Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA
Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.
e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
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- Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? ASHB Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
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