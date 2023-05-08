İki ile dev müjde! Süre 2 saate iniyor
Karadeniz'de 513 kilometrelik hızlı tren projesi hayata geçirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Samsun- Sarp demir yolu projemiz için hızlı adımlar atacağız. Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla seyahat süresi, Trabzon- Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon- Samsun arasında 2 saate düşecektir” dedi.
Toplam demiryolu uzunluğunun 13 bin 896 kilometreye çıktığını, hedeflerinin ve hayallerinin büyük olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, planlarını da bu doğrultuda yaptıklarını aktardı.
"SAMSUN-SARP DEMİR YOLU PROJESİ İÇİN HIZLI ADIMLAR ATACAĞIZ"
Bu projelerden birinin de "Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı" olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, hattın toplam uzunluğunun 513 kilometre olacağının altını çizdi.
Karaismailoğlu, Samsun-Sarp demir yolu projesi için hızlı adımlar atacaklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla seyahat süresi Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasında 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşecektir. Yeni ihtiyaçlara göre projeler yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz, vatanımız için çalışıyoruz."
Doğru zamanda doğru yatırımlar yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Biz icraat adamıyız. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur. 21 yıldır ülkemizin dört bir köşesine kazandırdığımız projelerimiz de bunun en güzel göstergesidir. Doğu, batı, kuzey güney demeden ülkemizin her bir köşesinde yatırımlara imzamızı attık, atmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum
- 45 bin öğretmen atama tercih sonuç listesi PDF! Sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? 8 Mayıs öğretmen görev yeri sorgulama ekranı!
- 15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!
- YSK oy verme rehberi 14 Mayıs 2023 | Oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu?
- 15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi? Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans...
- Kamu işçilerine zam oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı?
- İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?
- 1993'te vizyona giren 127 dakikalık "Jurassic Park" adlı filmde dinozorların görüldüğü süre yaklaşık kaç dakikadır?
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 10 Temmuz 1913'te kaydedilen en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?
- Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman? Vergisiz cep telefonu satışı hangi markalarda geçerli olacak?
- Hangisi Türkiye'nin illerinden biri olan Çorum'un komşusu değildir?
- Yargı Ilgaz öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılacak mı?