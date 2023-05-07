Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman? Vergisiz cep telefonu satışı hangi markalarda geçerli olacak?
"Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesinde gençlere ve öğrencilere yönelik birçok sevindiren haber paylaşmıştı. Bu açıklamalardan en fazla dikkat çeken ise cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere yönelik vergi muafiyeti oldu. Peki, Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman? Vergisiz cep telefonu satışı hangi markalarda geçerli olacak?
"Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman? Vergisiz cep telefonu satışı hangi markalarda geçerli olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Telefon alma aşamasında olanlar ise vergi muafiyeti durumunu yakından takip ediyor. Cep telefonu fiyatlarına göre alınan vergi oranları değişkenlik gösteriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan düzenlemeyle cep telefonunda taksit sayısı 12 bin lira altında olan cep telefonları için 12 ay olmuştu. Peki, Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman? Vergisiz cep telefonu satışı hangi markalarda geçerli olacak?
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?
Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI
Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.
iPhone 14 Pro 128 GB
Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL
ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL
iPhone 13 128 GB
Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL
ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL
iPhone 12 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL
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- Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman? Vergisiz cep telefonu satışı hangi markalarda geçerli olacak?
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