Kamu işçilerine zam oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı?
"Kamu işçilerine zam oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zam teklifiyle ilgili görüşmeler sürmeye devam ederken, kamuda çalışan binlerce işçi ise zamların ne zaman yapılacağını ve taban maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. AK Parti İstanbul mitinginde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçileri için yapılacak zammı açıklayacakları tarihi belirtti. Peki, Kamu işçilerine zam oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı?
"Kamu işçilerine zam oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu işçilerine ne zaman zam yapılacağı ve taban maaşların ne kadar olacağı sorgulanmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Peki, Kamu işçilerine zam oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı?
BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ
AK Parti İstanbul mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda 700 bin işçiye zam konusuda değindi.
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız." dedi.
Buna göre; 700 bin işçinin zam pazarlığı 9 Mayıs 2023 Salı günü sonuçlanacak.
KAMUDA 700 BİN İŞÇİYE ZAM NE ZAMAN?
700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ederken işveren ve işçi temsilcileri geçtiğimiz günlerde bir kez daha bir araya geldi.
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katıldı.
Toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, salı günü önlerine bir rakamın geleceğini söyledi ve seçimden önce bu işi bitirmek istediklerini yineledi.
ATALAY'DAN ZAM PAZARLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay bir açıklama yapmıştı.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu. Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini dile getirmişti
Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.
HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ NE?
Hükümetin kamu işçisi için son teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olmuştu.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifi için "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız. Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkarılması güzel ama bizim için yeterli değil." açıklaması yapmıştı.
Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.
İŞÇİLERİN TABAN MAAŞ BEKLENTİSİ
İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.
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- Kamu işçilerine zam oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı?
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