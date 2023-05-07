Kamu işçilerine zam oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı?

KAMUDA 700 BİN İŞÇİYE ZAM NE ZAMAN?

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ederken işveren ve işçi temsilcileri geçtiğimiz günlerde bir kez daha bir araya geldi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katıldı.

Toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, salı günü önlerine bir rakamın geleceğini söyledi ve seçimden önce bu işi bitirmek istediklerini yineledi.