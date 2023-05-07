Son dakika | SGK duyurdu! Bayram ikramiyelerinin tarihi netleşti
Son dakika haberi... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu.
SGK'dan yapılan açıklamada "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir.
2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir.
Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı! Son halini gören inanamıyor! İşte 61 kiloya düşme sırrı…
- ADALET BAKANLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI 2023! Adli-İdari Yargı hakimlik, savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Küçük esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, eşitlenecek mi?
- KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...
- AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr
- EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur'lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...
- Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! Canan Karatay'ın tarifiyle pürüzsüz bir cilde sahip olun! 1 bardak suya...
- İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG/2 sınavı hangi tarihte yapılacak 2023!
- Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...
- 5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...
- BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...
- DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!