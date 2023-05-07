Son dakika | SGK duyurdu! Bayram ikramiyelerinin tarihi netleşti

SGK'dan yapılan açıklamada "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir.