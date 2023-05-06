SPK’dan JP Morgan’a Borsa İstanbul cezası! Piyasa bozucu eylemlere geçit yok

Ulusal Faktoring AŞ'nin 110 milyon liralık, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 140 milyon liralık, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 65 milyon liralık, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 170 milyon liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 350 milyon liralık, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 840 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 300 milyon lirayla İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, 500 milyon lirayla Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ, 190 milyon lirayla Tam Finans Faktoring AŞ ve 250 milyon avroyla Yapı ve Kredi Bankası da yer aldı.