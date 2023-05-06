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Seçim dinlemediler yatırıma geldiler! Yabancı yatırımcının tercihi Türkiye oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2023
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Seçim dinlemediler yatırıma geldiler! Yabancı yatırımcının tercihi Türkiye oldu

Türkiye'nin büyüme potansiyeli yabancıların ilgisini çekiyor. İspanyol turizm grubu Barcelo ile seyahat şirketi Amadeus, Alman ZF Grup ve İskandinav JYSK yatırım kararı aldı.

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