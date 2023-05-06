“Sıfır araç yok” diyenler yandı! Vatandaşı bezdirmişlerdi | İşte yeni düzenleme
Sıfır araç alırken vatandaşların yaşadığı sorunlar üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek. İşte ayrıntılar...
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLECEK
Mevcut mevzuata göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için yetki belgesi sahibi olunması gerekirken düzenlemeyle yetki belgesinin iptaline ilişkin hususlar belirlendi.
STOKLARINDA BULUNMASINA RAĞMEN TAŞIT SATIŞINDAN KAÇINMALARI HALİNDE
Yönetmelik değişikliğiyle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek.
BİR YIL SÜREYLE YETKİ BELGESİ VERİLMEYECEK
Bu nedenle yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.
BAKANLIĞA ULAŞAN TALEPLER ÜZERİNE DÜZENLEME YAPILDI
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da "stokçuluk" kabul edilerek yasaklandığı anımsatıldı.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İşletmelerin bu yasağa uyumu Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında ağır idari para cezaları uygulanmaya devam edilmektedir. Son dönemde, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı birtakım faaliyetlerde bulunarak haksız kazanç elde ettiği yönünde gerek sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılmakta gerekse Bakanlığımıza şikayet başvurularında bulunulmaktadır."
"BAYİLER İFŞA EDİLECEK"
Açıklamada, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanması için yönetmelikte değişiklik yapıldığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Diğer taraftan, Bakanlığımızın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir."
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