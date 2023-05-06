“Sıfır araç yok” diyenler yandı! Vatandaşı bezdirmişlerdi | İşte yeni düzenleme

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşletmelerin bu yasağa uyumu Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında ağır idari para cezaları uygulanmaya devam edilmektedir. Son dönemde, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı birtakım faaliyetlerde bulunarak haksız kazanç elde ettiği yönünde gerek sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılmakta gerekse Bakanlığımıza şikayet başvurularında bulunulmaktadır."

"BAYİLER İFŞA EDİLECEK"

Açıklamada, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanması için yönetmelikte değişiklik yapıldığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Diğer taraftan, Bakanlığımızın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir."