05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'nin İtalya'daki yeni rotası Palermo!

THY'nin İtalya'daki yeni rotası Palermo!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.05.2023
ABONE OL
THY’nin İtalya’daki yeni rotası Palermo!

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'nın tarihi turizm şehirlerinden Palermo'ya İstanbul'dan direkt uçuş başlattı. İstanbul'dan sabah 06.45'te havalanan TK 1373 sefer sayılı ilk uçak Palermo Havalimanı'na yerel saatle 8.30'da iniş yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA