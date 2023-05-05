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Başkan Erdoğan Rize'de açıklamıştı! Çay üreticileri taban fiyatından memnun

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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Başkan Erdoğan Rize’de açıklamıştı! Çay üreticileri taban fiyatından memnun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de 6 lira 70 kuruş olan çay taban fiyatını 11 lira 30 kuruşa yükselttiklerini açıklaması vatandaşı ve üreticileri memnun etti.

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