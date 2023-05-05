Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den asgari ücrete zam açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda aralık ayından beri hissedilir bir düşüş sürecinin başladığını belirterek ''Son açıklanan verilerde yıllık enflasyonun 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu'' dedi.

Asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti: