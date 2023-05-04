Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşına müjde! Gurbetçilere Türkiye’den emeklilik fırsatı

Bugün itibariyle Türkiye'den emekli olan Türk vatandaşlarının sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Daha önceden Türkiye'den emeklilik için yurda kesin dönüş gerekiyordu. Bu şart zaman içinde yumuşatıldı, ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım almama şartıyla yani çalışmama şartıyla bu aylıkları ödenmesine imkânı verildi.