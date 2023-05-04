Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması! Yıl sonu tahmini belli oldu
Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Bankanın İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Enflasyonla ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Yükselen enflasyon fiyatların gerilemesiyle birlikte küresel çapta aşağı yönlü yönelim belirlemiştir." dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Bankanın İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Yükselen enflasyon fiyatların gerilemesiyle birlikte küresel çapta aşağı yönlü yönelim belirlemiştir. Küresel enflasyondaki yukarı yönlü riskler canlı tutuluyor. Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor. Bankacılıktaki sıkıntılar gelişmiş ülkelerde sorunlara yol açmıştır. Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı. Türk bankacılık sistemi güvenli ve sağlam görünümünü sürdürmektedir. Aktif ve öz kaynak karlılığı, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama oranını da içeren kriterler bankacılık sektörünün sağlamlığını teyit etmektedir.
Uluslararası kuruluşların yayınladığı verilere göre ülkemiz 2022 yılında G20 ve OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Uluslararası refah karşılaştırmalarında doğru ölçüt olan satın almaya bakıldığında Türkiye kişi başına düşen gelirle gelişmiş ülkelere yakınsamaktadır. Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır. 2023 yılı Ocak ayında sanayi üretiminde güçlenme sürmüştür.
Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birinin yaşandığı ilk çeyrekte sanayi üretiminin nispeten yatay seyretmesi ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizminin bir göstergesidir.
Öncü göstergeler, afet sonrası toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte sanayi üretimindeki kayıpların güçlü ve hızlı bir şekilde telafi edilmekte olduğuna işaret etmektedir.
2022 yılında hizmet sektörü büyümesi ve istihdamına destekleyen turizm sektörü güçlü seyrini 2023 yılında da sürdürmektedir. Mart ayında 12 ay birikimli turizm gelirleri 48,6 milyar dolara ulaşarak şimdiye kadar ki en yüksek değerine çıkmıştır. Benzer şekilde toplam ziyaretçi sayısı 53 milyonu aşarak tarihi zirvesine yükselmiştir.
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