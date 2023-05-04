Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan enflasyon açıklaması! Yıl sonu tahmini belli oldu

Öncü göstergeler, afet sonrası toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte sanayi üretimindeki kayıpların güçlü ve hızlı bir şekilde telafi edilmekte olduğuna işaret etmektedir.

2022 yılında hizmet sektörü büyümesi ve istihdamına destekleyen turizm sektörü güçlü seyrini 2023 yılında da sürdürmektedir. Mart ayında 12 ay birikimli turizm gelirleri 48,6 milyar dolara ulaşarak şimdiye kadar ki en yüksek değerine çıkmıştır. Benzer şekilde toplam ziyaretçi sayısı 53 milyonu aşarak tarihi zirvesine yükselmiştir.