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Doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi olacak? Doğalgaz ücretsiz faturalar ne zaman gelecek 2023?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023
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Doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi olacak? Doğalgaz ücretsiz faturalar ne zaman gelecek 2023?

"Doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan ücretsiz doğalgaz müjdesini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından doğalgaz ödemelerinin hangi ay bedava olduğu sorgulanmaya başlandı. Toplamda 11 ay boyunca indirimli olan doğalgaz 1 ay boyunca da ücretsiz olacak. Peki, Doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi olacak? Doğalgaz ücretsiz faturalar ne zaman gelecek 2023?

"Doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi olacak? Doğalgaz ücretsiz faturalar ne zaman gelecek 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen 1 ay ücretsiz fatura ve 25 metreküplük indirim gündemdeki yerini koruyor. Bu ay fatura gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar tarihleri araştırıyor. Peki, Doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi olacak? Doğalgaz ücretsiz faturalar ne zaman gelecek 2023?

DOĞALGAZ İNDİRİMİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Doğal gazın ücretsiz olduğu 1 aylık süreçte de vatandaşlara fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutar bilgileri yer alırken, "ödenmesi gereken" kısmında ise "sıfır" yazacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz "Gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay, o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da yaptığı açıklamada, ''Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazın sevincini milletimizin sevincini paylaşmak için ilk ay doğal gazı ücretsiz yaptık mı? Bu müjdemizle ilgili Cumhurbaşkanı kararını Resmi Gazete'de yayımladık. ''sözlerini kullandı.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Konut ve ibadethane abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki faturalarının tamamı, sonraki 11 ay için de 25 metreküpe kadar olan kısmını devlet karşılayacak.

Faturalı aboneliklerin yanı sıra ön ödemeli/kartlı sayaçlarda da hem ücretsiz gaz, hem indirim geçerli olacak. 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz hakkı, bir sonraki aya devretmeyecek.

Gaz indirimi 11 ay boyunca faturalara ortalama 120-130 lira olarak yansıyacak.

Doğal gazla merkezi ısıtması yapılan apartman ve sitelerde de doğal gazın ücretsiz olduğu ilk bir aylık süreçte, gaz ücreti kesilmeyecek. Sonraki 1 yıllık süreçte ise her daire için o ilin tarifesine göre 25 metreküp gaza gelen tutar düşürülecek.

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