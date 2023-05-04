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Motosikletlilerin tercihi Avrasya Tüneli! Bir yılda yaklaşık 385 bin motosiklet geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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Motosikletlilerin tercihi Avrasya Tüneli! Bir yılda yaklaşık 385 bin motosiklet geçti

Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirerek İstanbul trafiğini rahatlatan Avrasya Tüneli’nden, 1 Mayıs 2022’den bu yana 384 bin 644 motosiklet geçişi oldu.

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