Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ödenecek? Evlilik kredisi yaş şartı var mı, yok mu? 150 bin lira...
"Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Faizsiz evlilik kredisi alacaklar hangi bankaların kaç ay vadeyle kredi desteği sağlayacağını araştırıyor. Başkan Erdoğan, son yaptığı açıklamada Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını ve devlet destekli faizsiz kredi desteği sunulacağını AK Parti Seçim Beyannamesi ile birlikte duyurmuştu. Peki, Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ödenecek? Evlilik kredisi yaş şartı var mı, yok mu? 150 bin lira...
"Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ödenecek? Evlilik kredisi yaş şartı var mı, yok mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Faizsiz evlilik kredisi alacaklar hangi bankaların kaç ay vadeyle kredi desteği sağlayacağını araştırıyor. Başkan Erdoğan, son yaptığı açıklamada Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını ve devlet destekli faizsiz kredi desteği sunulacağını AK Parti Seçim Beyannamesi ile birlikte duyurmuştu. Peki, Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ödenecek? Evlilik kredisi yaş şartı var mı, yok mu? 150 bin lira...
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 8 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı. Evlilik kredisi desteği Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilecek.
Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacak. Evlilik kredisi veren bankalar, başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Seçim sonrası konuyla ilgili detayların belli olması bekleniyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Henüz başvuru işlemleri başlamadığından faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları netlik kazanmadı. Ancak kredi imkanından yeni evlenecek çiftler yararlanacak. Yaş şartı olup olmadığı ise belli olmadı. Yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla sağlanacak kredi desteğinde 2 yıl ödeme ertelemesi yapılabilecek.
EVLİLİK KREDİSİ HANGİ BANKALARDAN VERİLECEK?
Evlilik kredisi kamu bankaları ve özel bankalar aracılığıyla verilmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında " Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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