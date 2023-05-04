"Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ödenecek? Evlilik kredisi yaş şartı var mı, yok mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Faizsiz evlilik kredisi alacaklar hangi bankaların kaç ay vadeyle kredi desteği sağlayacağını araştırıyor. Başkan Erdoğan, son yaptığı açıklamada Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını ve devlet destekli faizsiz kredi desteği sunulacağını AK Parti Seçim Beyannamesi ile birlikte duyurmuştu. Peki, Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ödenecek? Evlilik kredisi yaş şartı var mı, yok mu? 150 bin lira...