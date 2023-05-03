TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı? 2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi?

"2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar kapsamında İŞKUR aracılığı ile okul gibi yerlerde temizlik personeli olarak çalışan vatandaşlar TYP'ye kadrı çıkacak mı merak ediyor. Son olarak Deprem felaketi nedeniyle acil olarak 50 bin kişiye TYP ile istihdam sağlanmıştı. Peki, 2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?