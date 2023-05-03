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Türkiye günlük kaç varil petrol tüketiyor? 1 varil petrol kaç dolar, litre? Gabar petrol...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Türkiye günlük kaç varil petrol tüketiyor? 1 varil petrol kaç dolar, litre? Gabar petrol...

"1 varil petrol kaç dolar, litre?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da katıldığı miting programında Türkiye'nin en büyük petrol keşiflerinden birinin müjdesini verdi. Peki, 1 varil petrol kaç dolar, litre? Türkiye günlük kaç varil petrol tüketiyor? Gabar petrol...

"1 varil petrol kaç dolar, litre? Türkiye günlük kaç varil petrol tüketiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da katıldığı miting programında Türkiye'nin en büyük petrol keşiflerinden birinin müjdesini verdi. Peki, 1 varil petrol kaç dolar, litre? Türkiye günlük kaç varil petrol tüketiyor? Gabar petrol...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da katıldığı miting programında Türkiye'nin en büyük petrol keşiflerinden birinin müjdesini verdi.

DEV PETROL KEŞFİ

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Cudi Gabar'da günlük 100 bin üretim kapasitesine sahip petrol bulduk" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan açıklamada açılan kuyuya şehit öğretmen "Aybüke Yalçın" isminin verildiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cudi-Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfettik. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor.

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