Et ve Süt Kurumundan uygun fiyatlı kırmızı et için yeni adım
Et fiyatlarında yaşanan fırsatçılığın ve dalgalanmanın önüne geçmek amacıyla, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında protokol imzalandı. Buna göre kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak ve vatandaşın bu ürünlere ulaşması kolaylaştırılacak.
Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak.
ESK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurum, tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler kapsamında kasap esnafına da kırmızı et tedarik edecek.
ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı'nın imza attıkları protokol kapsamında, federasyona üye kasap esnafına et tedarik edilecek, daha fazla tüketiciye uygun fiyattan kırmızı et satışı sağlanacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayhan, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi durdurmak ve arz açığından kaynaklı spekülatif hareketleri önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
BAŞVURU YAPILACAK
Türkiye Kasaplar Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre de ESK tarafından ithal edilen karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlardan elde edilen karkas etler, federasyona üye kasaplara, kurumun uygun görmesi halinde kombina, kesimhane, depo gibi yerlerde satılacak. Başvurular, federasyona üye kasaplar ile faal kasaplar tarafından ESK'nin ilgili kombina müdürlüklerine yapılabilecek. Müdürlükler tarafından belirlenecek günlerde, iş yerinin ithalat ve stok durumunun müsait olması halinde siparişler karşılanabilecek.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Daha geniş kitlelere ulaşarak nihai tüketiciye hızlı ve daha uygun fiyatlı et ürünlerinin temin edilebilmesini amaçladığımız bu protokolle, özellikle büyükşehirlerde karkas etlerin yüksek maliyetlerle tüketiciye ulaşması durumunu çözmeyi amaçladık. Maliyetlerin düşürülmesi ve satışlara hız kazandırmak, piyasadaki dengesiz fiyatları da düzenleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
ESK, daha önce de İstanbul ve Ankara'daki perakende dernekleriyle protokol imzalayarak, bu derneklere üye marketlere indirimli kırmızı et sağlamıştı. ESK, Tarım Kredi Marketlere de indirimli et temin ediyor.
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