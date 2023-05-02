Et ve Süt Kurumundan uygun fiyatlı kırmızı et için yeni adım

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Daha geniş kitlelere ulaşarak nihai tüketiciye hızlı ve daha uygun fiyatlı et ürünlerinin temin edilebilmesini amaçladığımız bu protokolle, özellikle büyükşehirlerde karkas etlerin yüksek maliyetlerle tüketiciye ulaşması durumunu çözmeyi amaçladık. Maliyetlerin düşürülmesi ve satışlara hız kazandırmak, piyasadaki dengesiz fiyatları da düzenleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ESK, daha önce de İstanbul ve Ankara'daki perakende dernekleriyle protokol imzalayarak, bu derneklere üye marketlere indirimli kırmızı et sağlamıştı. ESK, Tarım Kredi Marketlere de indirimli et temin ediyor.