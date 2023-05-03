Otomotiv satışlarında tarihi rekor! Tüm zamanların en yükseği

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın nisan ayında, 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62,7 büyüyerek 97 bin 679 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) nisan ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 artarak 333 bin 650 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 55,7 artışla 252 bin 819 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 62,7 artışla 80 bin 831 oldu.