Turkuvaz Medya’dan İstanbul Finans Merkezi’nde önemli zirve! Bakan Nureddin Nebati ve ekonominin önde gelen isimleri yer alacak

İstanbul Finans Merkezi Zirvesi, A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, IFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

"Finansın Kalbinde Bankacılığın Geleceği" panelinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ bankacılık sektörünün gelecek vizyonunu anlatacak. Panelin moderatörlüğünü ise Özlem Doğaner ve Dilek Güngör üstlenecek.