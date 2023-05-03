Turkuvaz Medya'dan İstanbul Finans Merkezi'nde önemli zirve! Bakan Nureddin Nebati ve ekonominin önde gelen isimleri yer alacak
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "İstanbul Finans Merkezi Zirvesi" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılımı ile yarın İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. Zirveye ekonomi ve finans piyasalarının yakından tanıdığı birbirinden önemli isimler de katılacak.
Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği "İstanbul Finans Merkezi Zirvesi" Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla 4 Mayıs 2023, Perşembe (yarın) İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.
İstanbul Finans Merkezi Zirvesi, A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, IFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.
"Finansın Kalbinde Bankacılığın Geleceği" panelinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ bankacılık sektörünün gelecek vizyonunu anlatacak. Panelin moderatörlüğünü ise Özlem Doğaner ve Dilek Güngör üstlenecek.
İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nin özel sunumu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Öztop katılımıyla gerçekleştirilecek. Özel sunumun ardından T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati konuşma gerçekleştirecek.
A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek Zirve'nin ikinci panelinde ise "Finansın Kalbinde Bankacılık Dışı Finans" tartışılacak. Panele Papara CEO'su Emre Kenci, Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ve Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz katılacak.
"İstanbul Finans Merkezi Zirvesi" Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın konuşmasıyla sona erecek.
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ ZİRVESİ PROGRAM AKIŞI
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