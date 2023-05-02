Fed’in faiz kararı ne olacak? Piyasaların gözü bu haberde! Altında yeni rekorlar gelir mi?

Çin'de piyasalar perşembe gününe kadar kapalı olsa da pazar günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,2'ye inmesi ve imalat sanayinde daralmaya işaret etmesi ekonomiye ilişkin endişelerin güçlenmesine neden oldu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,58 üzerinde 4.617,93 puandan tamamladı.