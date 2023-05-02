BOTAŞ'tan son dakika doğal gaz indirimi açıklaması!
BOTAŞ'tan son dakika doğal gaz açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Doğalgazda nisan ayında geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.
BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.
Bu kapsamda, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Diğer taraftan 2022 ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile 63,63 oranlarında, elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır.
Household Energy Price Index fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru gerekiyor mu? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?
- Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları Mayıs ayında açıklanacak mı?
- Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı? TEFE - TÜFE - Kira artış oranı...
- MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?
- Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! Kamu işçilerine zam...
- Mayıs ayında talihi dönecek burçlar! Cepleri bayram edecek, para üstüne para gelecek! Zengin olacak burçlar...
- Bedava doğalgaz bu ay mı, ne zaman geçerli olacak? Doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak?
- 2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?
- EYT 3600 - 4500 gün prim hesabı NETLEŞTİ! 1999 - 2000 - 2001 s. girişliler dikkat! 1800 günlük prim eşitlenecek! Staj ve çıraklık sigorta başlangıç...
- AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı 2023? MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr