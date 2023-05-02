Emekli ve memura Temmuz'da ek zam olacak mı son dakika? En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2023?
"Memur maaşına ara zam yapılacak mı?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından memur maaşlarına ara zam konusu gündeme geldi. Peki, "Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? İşte, Temmuz maaş zammında son gelişmeler...
Emeki memur maaş zammı son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklis, maaşlarına ara zam yapılıp, yapılmayacağını sorguluyor. Peki, "Memur maaşlarına ara zam yapılacak mı? İşte, emekli ve memur maaş zammı hakkında son gelişmeler...
EMEKLİYE MÜJDE
Başkan Erdoğan, seçim sonrasını işaret ederek emekli maaşlarına iyileştirme vaadi verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yapıyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon kardeşimizin taleplerini yerine getirdik. En düşük emekli maaşını 7500 liraya bayram ikramiyelerini 2 bin lira yaptık. 7500 lira emekli maaşı üzerinde maaş alan vatandaşlarımız sevindirecek haberi de çalışma bittikten sonra paylaşacağız.
MEMURLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜMÜZÜ YİNE TUTACAĞIZ
"Farklı kamu kurumlarında çalışan 500 bin kardeşimizin sorununu çözdük. Kamu çalışanı ve emeklilerin beklediği 3500 ek göstergeyi hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 üzerinde zam yaptık. En düşük memur maaşını 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız."
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL'YE YÜKSELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.Memur maaşlarına son olarak 2023 yılı Ocak ayında zam yapıldı. Yüzde 30'luk memur maaş zammının ardından en düşük emekli maaşı 11 bin 848 TL oldu.
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