Yeşil enerjide büyük dönüşüm! Dev tesis tam faaliyete girdi! İndirimli fatura dönemi başladı
Konya Karapınar'a kurulan ve 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), tam kapasite ile elektrik üretimine başladı. Son dönemde "yeşil enerji" konusundaki atılımları ile dünyaya örnek olan Türkiye, tesisle birlikte güneşten elektrik üretiminde yeni bir döneme kapılarını açtı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), tam kapasite elektrik üretimine başladı.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, yaptığı açıklamada, tesiste kurulum ve montaj çalışmalarının tamamlandığını anımsattı.
KARAPINAR GES AÇILIYOR
Elektrik üretiminin başladığı Karapınar GES'in açılışa hazır olduğunu aktaran Altunyaldız, "2 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'yı teşrifleriyle hizmete alıyoruz. Zaten enerji üretiyor ama bir törenle inşallah Cumhurbaşkanımız, bunu ülkemize, Konya'mıza armağan edecek." dedi.
Altunyaldız, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiyi en önde yöneten ülkelerden olmak istediğini, Konya'nın da bu alanda merkez olduğunu belirterek şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz güneş enerji santrali, 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip, 3,3 milyon panel kullanıldı. Toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar dolar. 1350 megavatlık bir kurulu güce sahip. Alan itibarıyla Avrupa'nın en büyüğü. Üretim hacmi itibarıyla da 3 milyar kilovatsaat bir enerji. Yıllık 2 milyondan fazla nüfusun elektrik giderini karşılayabilecek. Neredeyse Konya'mızın elektrik ihtiyacının tamamına yakınını karşılayacak. Burası yapısı, büyüklüğü, yerli ve milli panelleri itibarıyla çığır açan, Türkiye'de enerji güvenliğinde çığır açan bir santral konumunda. Yeşil kalkınma stratejimiz çerçevesinde yıllık 1,5 milyon tondan fazla da karbondioksit salınımını engelleyecek bir yatırımdır. Yeşil ve güvenli bir yatırım."
"3 MİLYON 256 BİN 78 GÜNEŞ PANELİ KULLANILDI"
Kalyon Enerji İşletmeler Direktörü Burak Doğru da santralin devreye alındığını ve Bakanlık kabulü yapıldığını kaydetti.
Tam kapasiteyle üretime geçilmesinin ardından resmi açılışın beklediğini dile getiren Doğru, "Devletimize ve milletimize çok faydalı, yeşil enerji. 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını buradan karşılayacağız. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali, dünyanın da en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri burası." diye konuştu.
Tesiste açılışa yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Doğru, şu bilgileri paylaştı: "Burası kullanılmayan boş bir araziydi, buraya katma değer sağladı. Şimdi son rötuşları yapıyoruz. Proje süresince yaklaşık 1000 kişi istihdam edildi. Şu anda 150 kişiyle ilçede istihdama katkı sağlayacak. Santralimizde 3 milyon 256 bin 78 güneş paneli kullanıldı. Bunların hepsi yüzde 80 yerlilikle, Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında üretildi ve buraya getirildi. Biz de devreye aldık, çalıştırıyoruz. Bizim için de çok gurur verici bir tablo. Burası 20 milyon metrekarelik bir alan, yaklaşık 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde. Korumayla yükümlü olduğumuz tel çit etrafı da yaklaşık 33 kilometre. Çok devasa bir alan."
Güneş enerjisinde ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme bedelsiz verilmesine dayanan lisanssız üretime 8 ayda 16 bin megavata (MW) yakın başvuru gelirken, 6 bin 700 MW'lık kapasite tahsis edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, başvuru miktarının tüm lisanssız tesislerden daha fazla olduğunu belirterek, "Bu, sahada 5.7 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Lisanssız üretilen elektrik miktarı arttıkça bütün tüketicilerimizin faturalarında da düşüş seyri devam edecek. Artık kısa yoldan kâr etme peşinde olanlar değil, gerçek tüketiciler lisanssız elektrik üretiyor ve sisteme katkı sağlıyor" dedi.
ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLADI
EPDK'nın geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaptığı düzenleme ile güneş enerjisinden üretilen elektriğin bireysel ve üretimdeki ihtiyacı karşılaması sağlanıyor. Bu şekilde elektrik üretenler, tükettikleri kadar elektriği sisteme satarak gelir elde edebiliyor.
Örneğin 1 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik tüketen bir kişi ya da işletme, aynı miktardaki elektriği sisteme vererek satışa konu edebiliyor. Bu örnekten hareketle 1 milyon kWh'ı aşan üretimler ise Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) "bedelsiz katkı" olarak yansıtılıyor. Böylece, güneşten ucuz elektrik üretiminin yarattığı maliyet düşüşü, faturalara yansıtılıyor. Düzenlemeyle belediyeler, sanayi bölgeleri, çiftçiler, turizmciler ve düz vatandaşlar, elektrik üreticisi haline gelebiliyor.
"KİMSE GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETMEYECEK" YALANINA KARŞI TARİHİ YATIRIM
Lisanssız elektrik üretimine yönelik son verileri değerlendiren EPDK Başkanı Yılmaz, düzenleme çıktığında "Kimse güneşten elektrik üretmeyecek" şeklinde eleştiriler olduğunu söyleyerek, "Yaptığımız düzenleme ile lisanssız elektrik üretmek için sadece 8 ayda 16 bin MW'ye yakın başvuru geldi. 6 bin 700 MW'lık kapasite tahsis ettik. Bu sahada 5.7 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Lisanssız üretilen elektrik miktarı arttıkça bütün tüketicilerimizin faturalarında da düşüş seyri devam edecek" dedi.
TÜM LİSANSSIZ GÜCÜN %75'İ
8 ay gibi bir sürede, şimdiye kadar yapılan tüm lisanssız tesislerden daha fazla güçte başvuru alındığını ifade eden Mustafa Yılmaz, "Halen faal olan lisanssız tesislerin gücünün yüzde 75'ini karşılayan çağrı mektubu verildi. Artık kısa yoldan kâr etme peşinde olanlar değil, gerçek tüketiciler lisanssız elektrik üretiyor ve sisteme katkı sağlıyor. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında sahip olduğumuz potansiyel, yatırımcı iştahı ve istihdam kapasitesi dünyada eşine az rastlanır nitelikte. Kamu özel sektör işbirliğinde kısa süre içerisinde ülkemizi bir enerji ticaret merkezi yapacağız" diye konuştu.
KALYON KARAPINAR GES İÇİN JP MORGAN KALKINMA FİNANSMANI ENSTİTÜSÜ İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI
Öte yandan Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) için JP Morgan'ın Kalkınma Finansmanı Enstitüsü ile işbirliği yaptığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar GES'te, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları etkisini ölçmek ve değerlendirme hazırlaması için JP Morgan Kalkınma Finansmanı Enstitüsü ile işbirliği anlaşması imzaladı.
Şirket, yaptığı işbirliği kapsamında, bankanın metodolojisi kullanılarak hazırlanan kalkınma etki değerlendirmesi raporunu tamamladı ve sonuçlarını duyurmaya hak kazandı. Söz konusu rapor, Kalyon Karapınar GES yatırımının sektöre katkısını tescillerken, proje, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında belirlenmiş dört ana amaca hizmet ediyor.
Kalyon Karapınar GES, Birleşik Krallık İhracat Kredisi Ajansı UK Export Finance'ın (UKEF) bugüne kadar Birleşik Krallık sınırları dışında, bir güneş enerjisi projesine sağladığı en büyük finansman garantisi olarak kayıtlara geçerken, projenin finansmanı, ana düzenleyicisi ve UKEF garantörlüğünün kredi sağlayıcısı olan JP Morgan tarafından destekleniyordu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, Kalyon Enerji'nin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Değerlendirmesi'nde belirlenen etki göstergelerinin ilerleyişini raporlamaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu iş birliği bizim için çok değerli. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Değerlendirmesi, etki raporlamasına yönelik devam eden taahhütlerimizi netleştirmemize olanak tanırken, yatırımın etki ekosistemindeki katkısının da çok yüksek olduğunu ortaya koydu. Kalyon Enerji olarak sürdürülebilirliği odağına alan bir yönetim sistemi oluşturduk ve attığımız her adımda küresel kalkınma amaçlarına katkı sağlamayı gözeten ilkelerle, etki yatırımı sonuçlarımızı raporlamaya ve duyurmaya devam edeceğiz."
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