Yeşil enerjide büyük dönüşüm! Dev tesis tam faaliyete girdi! İndirimli fatura dönemi başladı

"3 MİLYON 256 BİN 78 GÜNEŞ PANELİ KULLANILDI"

Kalyon Enerji İşletmeler Direktörü Burak Doğru da santralin devreye alındığını ve Bakanlık kabulü yapıldığını kaydetti.

Tam kapasiteyle üretime geçilmesinin ardından resmi açılışın beklediğini dile getiren Doğru, "Devletimize ve milletimize çok faydalı, yeşil enerji. 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını buradan karşılayacağız. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali, dünyanın da en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri burası." diye konuştu.

Tesiste açılışa yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Doğru, şu bilgileri paylaştı: "Burası kullanılmayan boş bir araziydi, buraya katma değer sağladı. Şimdi son rötuşları yapıyoruz. Proje süresince yaklaşık 1000 kişi istihdam edildi. Şu anda 150 kişiyle ilçede istihdama katkı sağlayacak. Santralimizde 3 milyon 256 bin 78 güneş paneli kullanıldı. Bunların hepsi yüzde 80 yerlilikle, Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında üretildi ve buraya getirildi. Biz de devreye aldık, çalıştırıyoruz. Bizim için de çok gurur verici bir tablo. Burası 20 milyon metrekarelik bir alan, yaklaşık 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde. Korumayla yükümlü olduğumuz tel çit etrafı da yaklaşık 33 kilometre. Çok devasa bir alan."

Güneş enerjisinde ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme bedelsiz verilmesine dayanan lisanssız üretime 8 ayda 16 bin megavata (MW) yakın başvuru gelirken, 6 bin 700 MW'lık kapasite tahsis edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, başvuru miktarının tüm lisanssız tesislerden daha fazla olduğunu belirterek, "Bu, sahada 5.7 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Lisanssız üretilen elektrik miktarı arttıkça bütün tüketicilerimizin faturalarında da düşüş seyri devam edecek. Artık kısa yoldan kâr etme peşinde olanlar değil, gerçek tüketiciler lisanssız elektrik üretiyor ve sisteme katkı sağlıyor" dedi.