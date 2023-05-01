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Bedava doğalgaz bu ay mı, ne zaman geçerli olacak? Doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2023
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Bedava doğalgaz bu ay mı, ne zaman geçerli olacak? Doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak?

"Bedava doğalgaz bu ay mı, ne zaman geçerli olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretsiz doğalgaz hakkında konuşmuştu. Konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, bedava doğalgaz bu ay mı, ne zaman geçerli olacak? Doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak?

"Bedava doğalgaz bu ay mı, ne zaman geçerli olacak? Doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın konutlarda 1 ay ücretsiz doğalgaz müjdesi sonrasında ücretsiz doğalgaz hakkında son gelişmeler merak ediliyor. Peki, bedava doğalgaz bu ay mı, ne zaman geçerli olacak? Doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak?

DOĞALGAZ FATURASI NE ZAMAN BEDAVA OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretsiz doğalgaz hakkında açıklama yaptıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

25 M3 DOĞAL FİYATI NE KADAR?

25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturalarının karşılanacağı detayı sonrasında 25m3 doğalgaz fiyatı merak ediliyor. 25 m3 doğalgaz yaklaşık 115-120 TL'ye denk geliyor.

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