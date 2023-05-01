Kira fiyatlarıyla ilgili Bakan Murat Kurum’dan flaş uyarı: Kesinlikle yüzde 25’ten fazla zam yapmayın

KİRA FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKECEĞİZ

İstanbul'u güçlü hale getirecek, depreme karşı dirençli hale getirecek. Konut sayısı artacak dolayısıyla kira fiyatını aşağı çekeceğiz.



'VATANDAŞLARIMIZA SÖZLERİMİZİ TUTTUK'

Biz güçlü bir devletiz, süreci liyakatli insanların eliyle yürütürsek her şey yapılabilir. Yeter ki o imkanları doğru kullanalım. 2-3 sene geriye dönelim Elazığ'da deprem oldu, salgın sürecinin başladığı ilk zamanlardı. Orada hızlı bir şekilde biz inşa sürecine gittik. Ardından seller oldu, Bartın, Trabzon'da. Hemen arkasından İzmir depremi oldu. Tüm bu depremlerde salgın sürecinde biz vatandaşlarımıza sözlerimizi tuttuk.

Gittik ne yaptık? Vatandaşlarımızın daha önce taahhüt ettiği sosyal konutlarla alakalı beklentilerini karşıladık.

Şimdi 11 ilimizde Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle 6 Şubat'ta tüm Türkiye'nin acı ile uyandığı bir günü yaşadık. Ne yaptık? İlk andan itibaren devlet, millet el ele verdik.