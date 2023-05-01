İstanbul Finans Merkezi için tarih verildi! Tamamı açılıyor
Bankalar etabı geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açılan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) tamamının 3-4 ay içerisinde açılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan tarafından yapılan açıklamada, İFM'de yer alacak firmalara destekler de sağlanacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, birkaç küçük rötuşun ardından İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) tamamının 3-4 ay içinde açılacağını bildirdi.
Aşan, AA muhabirine, ilk etabı geçen günlerde açılan İFM'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Birinci etabı açılan İFM'de ikinci etabın da neredeyse hazır olduğunu belirten Aşan, "Birkaç küçük rötuş var yapılması gereken. Özellikle çevre yoluyla ilgili ve Merkez Bankası binasının çok küçük işleri kaldı. Birkaç ay içinde açılacak diye tahmin ediyoruz ikinci etabı da. Tam tarih vermeyeyim ama 3-4 ay içinde açacağız inşallah. İkinci etap dediğimiz aslında tamamını açmış olacağız. İç düzenlemelerinde birtakım eksiklikler olabilir. Merkez Bankası binası, kiralama için ayırdığımız alanlar, özel proje alanı açılmış olacak." dedi.
Aşan, alışveriş merkezi ve yemek yerleri gibi ana unsurların 3-5 ay içinde açılacağı bilgisini vererek, "Bu yerlerin çoğu boş verilecek. Gelen firma iç düzenlemesini yapıyor. Biraz vakit alabilir ama bizim 'Gelin' dememiz 3-5 ay sürer." diye konuştu.
İFM'nin kendi klasik fonksiyonunu zaten yerine getireceğini vurgulayan Aşan, bunun yanında finansal teknolojiler (fintek) ve katılım finansın da Merkezin avantajını daha çok kullanmayı düşündükleri iki alan olduğunu söyledi.
FİNANSAL TEKNOLOJİLER ALANINDAKİ TÜM ALTYAPI OLUŞTURULACAK
Aşan, katılım finans ve finansal teknolojileri, İstanbul için fırsat alanı olarak gördüklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Katılım finansta zaten epey iş yaptık. Kanunu bu döneme yetişmedi ama önümüzdeki döneme yetişecek, strateji belgesini hazırladık. Orada süreç bayağı ilerliyor. Fintek tarafından da Milli Fintek Strateji Belgemiz var, onu yakın zamanda açıklayacağız, Cumhurbaşkanı'mız duyuracak. Onun ardından İFM içinde Finans ve Teknoloji Üssü kuruyoruz. Oraya ilişkin düzenlemeler ve rehberleri tamamladık. Fintek alanındaki ekosisteme dair tüm altyapıyı İFM içinde oluşturmuş olacağız, sonra özel sektöre bırakacağız. Onlar altyapıda ne yapıyorlarsa yapacaklar."
Bu teknoloji üssünün bir teknoloji geliştirme bölgesi veya teknopark gibi faaliyet göstereceğine dikkati çeken Aşan, "Biz varız, ASELSAN var, İbn Haldun, Marmara, İstanbul üniversiteleri var, Bilişim Vadisi var. Böyle bir yapı kurduk, teknopark yapısı gibi. Derdimiz, oradaki hızlandırıcı kısmını öne çıkarmak. 'Start-up'ları içeri alıp, onları büyütelim istiyoruz. Şöyle bir hayalim var, 'start-up'ları alacağız, başarılı olanları büyüteceğiz ve ondan sonra İFM içinde bir yere yerleştireceğiz. Kendi içinden kendi ortamını yaratan bir mekanizma kurmaya çalışıyoruz. Mesela 10 sene sonra İFM'nin belki de yüzde 30'unu 'fintek'lerin bir şekilde işgal edeceğini düşünüyorum. Dünya oraya doğru da gidiyor. Onun önünü açalım, orada büyütelim, orada büyüttüklerimiz orada kalsınlar. Öyle bir ekosistem oluşturalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.
FİNTEK İLE İLGİLİ KOORDİNASYON KURULU
Aşan, Milli Fintek Strateji Belgesi'ne ilişkin de bilgi verdi. Belgede birçok hedefin yer aldığını belirten Aşan, özellikle fintekle ilgili bir koordinasyon kurulu oluşturulması hedefini çok önemsediğini dile getirdi. Aşan, şöyle konuştu: "Bu açıklandıktan sonra inşallah o tarafta da hızlıca ilerleyeceğiz. Orada birçok aktör var, Merkez Bankası var, BDDK var, biz varız. Önümüzdeki dönem hem hukuki altyapı hem de diğer altyapının beraber kurgulandığı bir yapıyı çok istiyorum. Oradan çok daha hızlı ilerleyeceğiz kanaatindeyim."
İFM'de yer alacak firmalara sağlanacak desteklere de değinen Aşan, "Bu konuya ilişkin çıkan kanuna finansal hizmet ihracı, transit ticaret ve yabancı sermayeyle ilgili birtakım teşvikler koyduk zaten. Daha fazlası olur mu, olmaz mı o biraz yol üzerinde belli olacak. Dubai Finans Merkezi'nde kabaca ne varsa bizde de var." dedi.
Aşan, özel sektörden İFM'ye yönelik talebe ilişkin de şunları kaydetti: "Orası bizim tahminimizden daha hızlı dolacak. Gelen talepleri görüyorum, bizim Varlık Fonu altındaki İFM AŞ kiralamaları yapıyor. Gerçek data onlarda ama onlarla da sürekli konuşuyoruz. Bizim tahminimizden hızlı dolacak orası. Yabancı ilgisinin de olduğunu söyleyeyim, daha da artacaktır."
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