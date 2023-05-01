İstanbul Finans Merkezi için tarih verildi! Tamamı açılıyor

Birinci etabı açılan İFM'de ikinci etabın da neredeyse hazır olduğunu belirten Aşan, "Birkaç küçük rötuş var yapılması gereken. Özellikle çevre yoluyla ilgili ve Merkez Bankası binasının çok küçük işleri kaldı. Birkaç ay içinde açılacak diye tahmin ediyoruz ikinci etabı da. Tam tarih vermeyeyim ama 3-4 ay içinde açacağız inşallah. İkinci etap dediğimiz aslında tamamını açmış olacağız. İç düzenlemelerinde birtakım eksiklikler olabilir. Merkez Bankası binası, kiralama için ayırdığımız alanlar, özel proje alanı açılmış olacak." dedi.

Aşan, alışveriş merkezi ve yemek yerleri gibi ana unsurların 3-5 ay içinde açılacağı bilgisini vererek, "Bu yerlerin çoğu boş verilecek. Gelen firma iç düzenlemesini yapıyor. Biraz vakit alabilir ama bizim 'Gelin' dememiz 3-5 ay sürer." diye konuştu.

İFM'nin kendi klasik fonksiyonunu zaten yerine getireceğini vurgulayan Aşan, bunun yanında finansal teknolojiler (fintek) ve katılım finansın da Merkezin avantajını daha çok kullanmayı düşündükleri iki alan olduğunu söyledi.