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Türkiye ve Rusya arasında yeni anlaşma! Hava yolu sefer sayıları artıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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Türkiye ve Rusya arasında yeni anlaşma! Hava yolu sefer sayıları artıyor

Son dakika haberleri... Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile hava yolu ulaşımında karşılıklı olarak seferlerin artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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