Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Kalyon Karapınar GES'i hizmete açacak! 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde...
Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Kalyon Enerji imzası taşıyan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), tam kapasite elektrik üretimine başladı. Türkiye'nin gücüne güç katacak dev tesis 2 Mayıs Salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya düzenleyeceği ziyarete hizmete açılacak. İşte özellikleri…
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, yaptığı açıklamada, tesiste kurulum ve montaj çalışmalarının tamamlandığını anımsattı.
BAŞKAN ERDOĞAN HİZMETE ALACAK
Elektrik üretiminin başladığı Karapınar GES'in açılışa hazır olduğunu aktaran Altunyaldız, "2 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'yı teşrifleriyle hizmete alıyoruz. Zaten enerji üretiyor ama bir törenle inşallah Cumhurbaşkanımız, bunu ülkemize, Konya'mıza armağan edecek." dedi.
Altunyaldız, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiyi en önde yöneten ülkelerden olmak istediğini, Konya'nın da bu alanda merkez olduğunu belirterek şöyle devam etti:
"İçinde bulunduğumuz güneş enerji santrali, 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip, 3,3 milyon panel kullanıldı. Toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar dolar. 1350 megavatlık bir kurulu güce sahip. Alan itibarıyla Avrupa'nın en büyüğü. Üretim hacmi itibarıyla da 3 milyar kilovatsaat bir enerji. Yıllık 2 milyondan fazla nüfusun elektrik giderini karşılayabilecek. Neredeyse Konya'mızın elektrik ihtiyacının tamamına yakınını karşılayacak. Burası yapısı, büyüklüğü, yerli ve milli panelleri itibarıyla çığır açan, Türkiye'de enerji güvenliğinde çığır açan bir santral konumunda. Yeşil kalkınma stratejimiz çerçevesinde yıllık 1,5 milyon tondan fazla da karbondioksit salınımını engelleyecek bir yatırımdır. Yeşil ve güvenli bir yatırım."
"3 MİLYON 256 BİN 78 GÜNEŞ PANELİ KULLANILDI"
Kalyon Enerji İşletmeler Direktörü Burak Doğru da santralin devreye alındığını ve Bakanlık kabulü yapıldığını kaydetti.
Tam kapasiteyle üretime geçilmesinin ardından resmi açılışın beklediğini dile getiren Doğru, "Devletimize ve milletimize çok faydalı, yeşil enerji. 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını buradan karşılayacağız. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali, dünyanın da en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri burası." diye konuştu.
Tesiste açılışa yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Doğru, şu bilgileri paylaştı:
"Burası kullanılmayan boş bir araziydi, buraya katma değer sağladı. Şimdi son rötuşları yapıyoruz. Proje süresince yaklaşık 1000 kişi istihdam edildi. Şu anda 150 kişiyle ilçede istihdama katkı sağlayacak. Santralimizde 3 milyon 256 bin 78 güneş paneli kullanıldı. Bunların hepsi yüzde 80 yerlilikle, Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında üretildi ve buraya getirildi.
Biz de devreye aldık, çalıştırıyoruz. Bizim için de çok gurur verici bir tablo. Burası 20 milyon metrekarelik bir alan, yaklaşık 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde. Korumayla yükümlü olduğumuz tel çit etrafı da yaklaşık 33 kilometre. Çok devasa bir alan."
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