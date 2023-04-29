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Süre uzatıldı! TPAO o bölgelerde 2 yıl daha petrol arayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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Süre uzatıldı! TPAO o bölgelerde 2 yıl daha petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) çeşitli illerde devam eden 4 sahası için petrol arama ruhsat süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda uzatma süresinin 2 yıl olduğu bildirildi.

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