Nisan ayı enflasyon beklenti anketi 2023 | Temmuz zammında İPUCU çıktı! 4 aylık enflasyon oranı kaç? TÜİK Nisan ayı TÜFE oranı...
Nisan ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte temmuz ara zammında ilk 4 veri netleşmiş olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında beklenen enflasyon oranını açıkladı. TÜİK tarafından mayıs ayının ilk haftasında açıklanacak olan enflasyon oranına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜFE oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak sorusunun cevabı milyonların gündeminde yer alıyor. Temmuz zammına adım adım yaklaşırken birkaç güne maaş artış oranları şekillenmiş olacak. 6 aylık veriye göre belirlenen memur zam artışları için nisan enflasyonun açıklanmasıyla birlikte son 2 veri kalmış olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında beklenen enflasyon oranını açıkladı. Peki nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜFE oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2023
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.
Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.
NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkileyecek Nisan ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Mayıs Çarşamba günü Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ayı enflasyon beklenti anketi 2023 | Temmuz zammında İPUCU çıktı! 4 aylık enflasyon oranı kaç? TÜİK Nisan ayı TÜFE oranı...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...
- Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL'lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor?
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ALES sınav puanı kaç yıl geçerli? Sınav tarihi...
- Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?
- MSB İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ EKRANI! 2023 MSB sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? personeltemin.msb.gov.tr
- Hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Adalet Bakanlığı sonuç sorgulama ekranı!
- SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! 4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! İşte, en düşük KÖK MAAŞ,ve zam tablosu...
- DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu?
- EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! SSK - Bağkur'lu da çember daralıyor! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...
- 1 Mayıs kutlamaları nerede? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 2023 Miting alanları ve saatleri!