Nisan ayı enflasyon beklenti anketi 2023 | Temmuz zammında İPUCU çıktı! 4 aylık enflasyon oranı kaç? TÜİK Nisan ayı TÜFE oranı...

Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak sorusunun cevabı milyonların gündeminde yer alıyor. Temmuz zammına adım adım yaklaşırken birkaç güne maaş artış oranları şekillenmiş olacak. 6 aylık veriye göre belirlenen memur zam artışları için nisan enflasyonun açıklanmasıyla birlikte son 2 veri kalmış olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında beklenen enflasyon oranını açıkladı. Peki nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜFE oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor