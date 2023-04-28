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Nisan ayı enflasyon beklenti anketi 2023 | Temmuz zammında İPUCU çıktı! 4 aylık enflasyon oranı kaç? TÜİK Nisan ayı TÜFE oranı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Nisan ayı enflasyon beklenti anketi 2023 | Temmuz zammında İPUCU çıktı! 4 aylık enflasyon oranı kaç? TÜİK Nisan ayı TÜFE oranı...

Nisan ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte temmuz ara zammında ilk 4 veri netleşmiş olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında beklenen enflasyon oranını açıkladı. TÜİK tarafından mayıs ayının ilk haftasında açıklanacak olan enflasyon oranına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜFE oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak sorusunun cevabı milyonların gündeminde yer alıyor. Temmuz zammına adım adım yaklaşırken birkaç güne maaş artış oranları şekillenmiş olacak. 6 aylık veriye göre belirlenen memur zam artışları için nisan enflasyonun açıklanmasıyla birlikte son 2 veri kalmış olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında beklenen enflasyon oranını açıkladı. Peki nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜFE oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2023

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkileyecek Nisan ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Mayıs Çarşamba günü Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

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