TÜİK'in enflasyon verisi öncesi tahminler belli oldu! Nisan 2023 enflasyonu ne kadar olacak?
Son dakika haberine göre TÜİK'in açıklayacağı Nisan 2023 dönemine ilişkin enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin tahmini belli oldu. Ekonomistler nisanda enflasyonun yüzde 2,65 artmasını beklerken, tahmine göre bir öncei ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyon oranı da yüzde 44,06'ya gerileyecek.
Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.
Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|44,55
|3,66
|6,65
|Şubat
|51,57
|3,52
|3,15
|Mart
|49,56
|2,86
|2,29
|Nisan
|46,26
|2,65
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