Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu?
"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay politika faizini değiştirmeyen Merkez Bankası, faizi 8,5'te tutmuştu. Nisan ayı için alınacak faiz kararı öncesinde ise ekonomistlerin beklentisi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu?
"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından beklenen nisan ayı faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.
MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.
Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
AA Finans'ın, 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.
Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.
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