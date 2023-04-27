"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından beklenen nisan ayı faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu?