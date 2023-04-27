Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç olacak? TCMB Nisan ayı faiz beklentisi!

"TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu piyasayı yakından takip eden kişiler tarafından merak konusu oluyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, her ay politika faizinin belirleneceği toplantının tarihini duyuruyor. Nisan ayına ilişkin karar bu toplantı sonrası açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?