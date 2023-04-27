Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç olacak? TCMB Nisan ayı faiz beklentisi!
"Nisan ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Merkez Bankası Nisan 2023 faiz kararı açıklaması ile politika faizini duyuracak. Peki, TCMB Nisan 2023 faiz kararı ne kadar, yüzde kaç? Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, haberin detayları...
"TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu piyasayı yakından takip eden kişiler tarafından merak konusu oluyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, her ay politika faizinin belirleneceği toplantının tarihini duyuruyor. Nisan ayına ilişkin karar bu toplantı sonrası açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?
MERKEZ BANKASI NİSAN 2023 FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgilere göre bu ay faiz kararı 27 Nisan 2023 Perşembe günü açıklanacak. Karar aynı gün saat 14:00'te duyurulacak. TCMB son kararında mart ayı faiz kararını yüzde 8.5 olarak açıklamış ve faizi sabit bırakmıştı. Karar öncesinde ve sonrasında tüm gelişmeler CNN TÜRK canlı yayını üzerinden takip edilebilecek.
MB FAİZ KARARLARI NE OLMUŞTU?
TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı.
MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.
Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.
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