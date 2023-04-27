Et ve Süt Kurumu’ndan fiyatları düşürecek hamle! Türkiye’nin her bölgesinde kurulacak

"SÜT ÜRETİCİSİNİN REFAHINI ARTIRACAK FİYAT DENGELEMESİ YAPILMALI"

Kırsalda mera alanlarının geniş olduğu yerlerde hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Kayhan, süt üreticisinin refahını artıracak bir fiyat politikasının sektör için önemli olduğunu bildirdi. Kayhan bunlar sağlandığında ette problemin büyük ölçüde giderileceğini kaydetti.

Bazı dönemlerde arz-talep dengesinin bozulduğuna dikkati çeken Kayhan, "Pandemi veya kuraklık gibi dönemler dengeyi bozuyor. İşte bu denge bozulduğu zaman insanlar gelir kaybına uğrayınca bu işi bırakıyorlar. Kırsaldan da ciddi manada kentlere göç oluyor." ifadelerini kullandı.

Piyasayı sürekli ölçerek stratejiler belirlediklerine işaret eden Kayhan, piyasadaki arz açığını ölçüp ona göre tedbirler aldıklarını belirtti.

Kayhan, hayvan ve karkas etlerin, üreticinin zararına yol açmayacak şekilde piyasaya ikame edildiğini, bunun süreklilik arz etmeyeceğini ve bir geçiş dönemi olduğunu vurguladı. Yurt dışından getirilen hayvanların yetiştirildiği çiftlikten kesime kadar olan sürecin ESK tarafından takip edildiğine dikkati çeken Kayhan, fiyatların yükseleceği beklentisiyle arzın kısıtlanmasından dolayı spekülatif fiyat artışları yaşandığını ifade etti. Kayhan, bu tür fiyat artışlarının ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini dile getirdi.