Doğalgaz hangi ay bedava, ücretsiz olacak 2023? Nisan 2023 doğalgaz faturaları ücretsiz mi olacak?
"Doğalgaz hangi ay bedava, ücretsiz olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konutlarda 1 ay ücretsiz doğalgaz verileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuşan Erdoğan 1 yıl boyunca da 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, Doğalgaz hangi ay bedava, ücretsiz olacak 2023? Nisan 2023 doğalgaz faturaları ücretsiz mi olacak?
"Doğalgaz hangi ay bedava, ücretsiz olacak 2023? Nisan 2023 doğalgaz faturaları ücretsiz mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 ay boyunca konutlarda ücretsiz doğalgaz verileceğini açıkladı. Peki, Doğalgaz hangi ay bedava, ücretsiz olacak 2023? Nisan 2023 doğalgaz faturaları ücretsiz mi olacak?
1 AY ÜCRETSİZ DOĞALGAZ BAŞLADI MI, BU AY BEDAVA MI?
Karadeniz gazının karaya ulaşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ay Doğalgaz faturalarının ödenmeyeceğini açıkladı. "Bedava doğalgazın" tarihi ve detayları da belli oldu. Buna göre konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak.
20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan'da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan'da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Bir yıl boyunca aylık 25 metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.
151.75 LİRA ALINMAYACAK
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğundan hareketle yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olmasıyla faturalardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise vatandaşın cebinde bin 821 lira kalacak.
ÜCRETSİZ/ BEDAVA DOĞAL GAZ KAÇ AY VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce verdiği müjde sözünü unutmadığını ifade ederek hanelerde mutfak ve ısınma için kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" dedi.
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- Doğalgaz hangi ay bedava, ücretsiz olacak 2023? Nisan 2023 doğalgaz faturaları ücretsiz mi olacak?
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