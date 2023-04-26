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Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ayın kaçında maaş alacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023
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Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ayın kaçında maaş alacak?

"Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Henüz emekli maaşını almamış olan vatandaşlar ödeme takvimini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır' açıklamasında bulundu. Peki, Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ayın kaçında maaş alacak?

"Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ayın kaçında maaş alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıkların 7.500 TL olarak ödeneceğini açıkladı. Peki, Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ayın kaçında maaş alacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklamasında bulundu. Peki, zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı tarihleri...

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ 2023

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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