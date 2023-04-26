"Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ayın kaçında maaş alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıkların 7.500 TL olarak ödeneceğini açıkladı. Peki, Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ayın kaçında maaş alacak?